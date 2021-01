Conte sale domani mattina al Quirinale per le dimissioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Martedì mattina alle 9 è stato convocato il Consiglio dei ministri. Alla riunione il presidente Giuseppe Conte comunicherà l’intenzione di dimettersi. A seguire, il Presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica per rassegnare il mandato. Decisivo il pressing del Pd: stiamo con Conte ma ora numeri non ci sono. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Martedìalle 9 è stato convocato il Consiglio dei ministri. Alla riunione il presidente Giuseppecomunicherà l’intenzione di dimettersi. A seguire, il Presidentesi recherà dal Presidente della Repubblica per rassegnare il mandato. Decisivo il pressing del Pd: stiamo conma ora numeri non ci sono.

