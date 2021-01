Conte sale domani al Quirinale per le dimissioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) La pressione del Pd: stiamo con Conte ma ora numeri non ci sono. Berlusconi: nessun sostegno da parte di Forza Italia, o esecutivo di unità nazionale o urne Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 25 gennaio 2021) La pressione del Pd: stiamo conma ora numeri non ci sono. Berlusconi: nessun sostegno da parte di Forza Italia, o esecutivo di unità nazionale o urne

fanpage : Il Premier Giuseppe #Conte sale al #Quirinale per un colloquio con Mattarella - tancredipalmeri : #InterJuve 2-0 FT Juventus addirittura fortunata nel portare a casa un risultato normale e non una sveglia storica… - fabiospes1 : RT @StefanoFeltri: +++ Domattina alle 9 Consiglio dei ministri, Conte comunica ai ministri l'intenzione di presentare le dimissioni poi sa… - alessandro_cant : Cioè #Conte sale al #Quirinale per dimettersi e fin qui tutto ok (insomma neanche tanto). Poi si formerebbe un alt… - GiancarloDeRisi : Convocato il Consiglio dei ministri per domani mattina. Conte allunga il brodo e si dimette davanti ai ministri, po… -