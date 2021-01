Conte sale domani al Quirinale, con Renzi è un pareggio. Polito spiega perché (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giuseppe Conte salirà al Colle domani ma scendere è tutta un’altra storia. Come fa il premier-avvocato ad essere sicuro di battezzare di qui a pochi giorni un Conte-ter? “Non può, in politica non ci sono garanzie”, risponde Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera. E dimissioni siano. È l’unica strada rimasta, forse poteva percorrerla prima, dopotutto era quello che chiedeva Renzi. Stavolta però ha anche la garanzia del Pd. Cioè? Queste dimissioni sono state precedute da un lavoro intenso per combinare una nuova maggioranza. Ora è davvero una crisi pilotata. Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo. Mattarella deve fare le consultazioni, tutti ripartono da zero. Renzi torna dentro? Non vedo alternative. Una soluzione win-win. Lui rientra al governo, ma non è più decisivo ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giuseppesalirà al Collema scendere è tutta un’altra storia. Come fa il premier-avvocato ad essere sicuro di battezzare di qui a pochi giorni un-ter? “Non può, in politica non ci sono garanzie”, risponde Antonio, vicedirettore del Corriere della Sera. E dimissioni siano. È l’unica strada rimasta, forse poteva percorrerla prima, dopotutto era quello che chiedeva. Stavolta però ha anche la garanzia del Pd. Cioè? Queste dimissioni sono state precedute da un lavoro intenso per combinare una nuova maggioranza. Ora è davvero una crisi pilotata. Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo. Mattarella deve fare le consultazioni, tutti ripartono da zero.torna dentro? Non vedo alternative. Una soluzione win-win. Lui rientra al governo, ma non è più decisivo ...

fanpage : Il Premier Giuseppe #Conte sale al #Quirinale per un colloquio con Mattarella - tancredipalmeri : #InterJuve 2-0 FT Juventus addirittura fortunata nel portare a casa un risultato normale e non una sveglia storica… - zazoomblog : Domani Conte sale al Quirinale. Ore decisive per il governo - #Domani #Conte #Quirinale. #decisive - ConteZero76 : Conte scende dal colle alle 3:36am inseguito da un Mattarella in pigiama con la papalina ed un archibugio caricato… - CasagrandeStef : RT @Libero_official: #Conte sale al #Quirinale, lo zampino di #Casini e #Tabacci: 'Dimissioni subito e poi torni a dialogare con #Renzi' h… -