Conte | il capitano dimezzato nell’Italia che non trova una di leadership

Tutto si sbloccherà probabilmente nelle prossime ore, quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale per dimettersi e cercare così di far germogliare davvero la famosa quarta gamba che sostenga un suo esecutivo Ter, passaggio che lo proietterebbe davvero – fra le più fantasiose alleanze gialloqualcosa e la pandemia – nella storia dei premier più longevi e trasformisti della Repubblica. (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse)Eppure Conte in questi giorni, pur avendo incassato due volte la fiducia di cui una in maniera strettissima (e relativa) al Senato, è apparso come il comandante di una nave che nel pieno della tempesta non riesce più a stabilire una rotta, neanche a recuperare quella timida e abbozzata fino a quel momento, e anzi rischia a ogni incertezza l'ammutinamento di un pezzo dell'equipaggio.

L'attuale crisi - e ciò che ne deriverà - è la perfetta metafora di un paese che non riesce a salvare se stesso, altro che "governo di salvezza nazionale" ...

È stato Luigi Di Maio, ieri, a fissare i nuovi paletti della crisi di Governo: il voto in programma mercoledì a Montecitorio e probabilmente giovedì a Palazzo Madama ...

