"Con il Covid ricchi sempre più ricchi. Aumentate le disuguaglianze". La denuncia di Oxfam (Di lunedì 25 gennaio 2021) La pandemia ci farà uscire migliori, dicevano. La pandemia riporterà equilibrio sociale, economico e finanziario, dicevano. E invece… Non ha fatto altro che peggiorare le cose, aumentando – e di parecchio – il divario tra ricchi e poveri. Con i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E ora per la maggior parte della popolazione mondiale il rischio è quello di impiegare dieci anni per tornare alla normalità. Il World economic forum di Davos si apre con l'allarme della ong internazionale Oxfam che mette in luce il divario tra i "mega-ricchi" e il resto del mondo. Donne e Paesi in via di sviluppo sono i più colpiti dai contraccolpi economici del Covid-19 e dal modo in cui ...

Vietnam, XIII Congresso tra Covid e repressione del dissenso

Bandiere rosse e pugno di ferro. Nel segno della repressione del dissenso il regime comunista in Vietnam inizia il suo XIII congresso con grande clamore per rinnovare i suoi leader e definire le princ ...

