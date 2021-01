Come si muove l’Ue per regolamentare Google: ecco cinque cose da sapere (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bruxelles ha avviato due indagini preliminari sulle pratiche pubblicitarie di Google, soffermandosi soprattutto su Come l’azienda raccoglie i dati e su Come opera nel mercato a più livelli della tecnologia. l’Ue ha indagato e multato Google tre volte dal 2017 al 2019, colpendolo con oltre 8 miliardi di euro di sanzioni e ordinandogli di abbassare le barriere ai concorrenti. Le interrogazioni di dicembre rappresentano un nuovo approccio al gigante del Tech: ecco, secondo Politico, i cinque punti fondamentali delle richieste dell’Ue a Google. 1. Contestare il modello di business Precedenti indagini dell’Ue sulla concorrenza hanno esaminato i risultati di ricerca di Google e il suo sistema operativo e ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bruxelles ha avviato due indagini preliminari sulle pratiche pubblicitarie di, soffermandosi soprattutto sul’azienda raccoglie i dati e suopera nel mercato a più livelli della tecnologia.ha indagato e multatotre volte dal 2017 al 2019, colpendolo con oltre 8 miliardi di euro di sanzioni e ordinandogli di abbassare le barriere ai concorrenti. Le interrogazioni di dicembre rappresentano un nuovo approccio al gigante del Tech:, secondo Politico, ipunti fondamentali delle richieste del. 1. Contestare il modello di business Precedenti indagini delsulla concorrenza hanno esaminato i risultati di ricerca die il suo sistema operativo e ...

PoggiVeru : RT @errante_l: e,..'il cuore mio.. vuole silenzio, conosce maniera, ascolta ogni voce, respira l’attesa… si muove nel vento come un filo di… - ENEAOfficial : RT @Radio3scienza: Neutralità climatica entro il 2050 e riduzione significativa delle emissioni di gas serra entro il 2030. Sono obiettiv… - drpbrock : @Giocagnaccio @Crudeliaa @CorinnaLCT Basta inserire frasi come 'al meglio delle possibilità' o simili per ammettere… - StartMagNews : RT @ES1670: Come si muove l'Europa per regolare Google, Facebook, Amazon e Apple - carlossartori19 : Capranica poi e una cosa indegna, oltre che incapace come i suoi sinistri,e cattivo, inascoltabile, un uomo che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Come muove Come si muove la Ue per regolare Google, Facebook, Amazon e Apple Startmag Web magazine La democrazia in Italia è morente. E stavolta il mare è molto mosso

Che il cambiamento più pericoloso sia quello che gli esseri umani non colgono a causa della ‘adattabilità alle catastrofi’ è fatto ormai tragicamente noto. Perché la specie umana non si ribella per es ...

Si va verso un Conte ter, Piazza Affari sale e lo spread è poco mosso

Borse europee in rialzo come i future di Wall Street con Biden che chiede alla Cina di mettere fine a ogni interferenza e conferma il sostegno Usa a Taiwan. In Italia si fa sempre più strada l'ipotesi ...

Che il cambiamento più pericoloso sia quello che gli esseri umani non colgono a causa della ‘adattabilità alle catastrofi’ è fatto ormai tragicamente noto. Perché la specie umana non si ribella per es ...Borse europee in rialzo come i future di Wall Street con Biden che chiede alla Cina di mettere fine a ogni interferenza e conferma il sostegno Usa a Taiwan. In Italia si fa sempre più strada l'ipotesi ...