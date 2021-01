Come l'Italia non si sta preparando all'arrivo delle nuove varianti del coronavirus (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre in altri Paesi europei si studiano misure per evitare un nuovo tsunami, Conte e Speranza decidono di continuare con il 'sistema a colori'. E gli appelli degli esperti restano inascoltati Leggi su today (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre in altri Paesi europei si studiano misure per evitare un nuovo tsunami, Conte e Speranza decidono di continuare con il 'sistema a colori'. E gli appelli degli esperti restano inascoltati

ilriformista : Mercoledì la decisione (scontata) del Cio: #Italia come Russia e Bielorussia - riotta : In tutta #Russia proteste contro Putin e per @navalny . I geopolitici della Realpolitik vi spiegano che non hanno c… - MediasetTgcom24 : Arcuri: 'Aziende vaccini trattano Paesi Ue come poveracci' #ITALIA - Sardexnet : ??'Cagliari al nono posto tra le città italiane dove si vive meglio. - racconta @startup_italia - Nell'ultimo period… - jmmos : RT @MoonRos: Se un qualsiasi altro stato facesse una cosa del genere, i media occidentali continuerebbero a condannarlo per l’eternità. Qua… -