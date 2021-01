Coco Chanel, il museo FRaC celebra l’insuperabile stilista del Novecento (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi (Sa) – In occasione del 50esimo anniversario dalla sua comparsa, avvenuta il 10 gennaio del 1971 nella lussuosa suite dell’Hotel Ritz di Parigi, il museo-FRaC celebra Coco Chanel, all’anagrafe Mademoiselle Gabrielle Bonheur e il suo genio creativo. La grande stilista francese che ha rivoluzionato il concetto di femminilità, icona della moda, figura fondamentale del fashion design del ventunesimo secolo. “Coco Chanel è stata per l’intera cultura artistica, l’insuperabile stilita del Novecento – esordisce il direttore artistico del museo-FRaC Baronissi, il professore Massimo Bignardi – Un’artista che, appena ventenne, ha respirato e fatti suoi i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi (Sa) – In occasione del 50esimo anniversario dalla sua comparsa, avvenuta il 10 gennaio del 1971 nella lussuosa suite dell’Hotel Ritz di Parigi, il, all’anagrafe Mademoiselle Gabrielle Bonheur e il suo genio creativo. La grandefrancese che ha rivoluzionato il concetto di femminilità, icona della moda, figura fondamentale del fashion design del ventunesimo secolo. “è stata per l’intera cultura artistica,stilita del– esordisce il direttore artistico delBaronissi, il professore Massimo Bignardi – Un’artista che, appena ventenne, ha respirato e fatti suoi i ...

