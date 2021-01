Civitavecchia | nascondeva in casa 200g di cocaina | arrestato 34enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella mattinata del 23 gennaio gli agenti della Polizia di Stato, nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione dei reati in genere ed in particolare di quelli inerenti gli stupefacenti, hanno individuato e fermato un uomo, conosciuto come persona gravitante nell’ambito degli stupefacenti. All’atto del controllo ilè apparso subito nervoso e così i poliziotti del commissariato, diretto da Paolo Guiso, sussistendo il fondato motivo di ritenere che lo stesso potesse detenere della sostanza stupefacente, hanno approfondito il controllo perquisendo anche la sua abitazione: occultato in cassetto, c’era un involucro che conteneva circa 200 grammi di, stupefacente che sicuramente sarebbe stato destinato allo spaccio nell’ambito cittadino. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto e sequestrato tutto ...