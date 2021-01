Città Metropolitana, Zotta: 167 dipendenti trasferiti alla Regione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – “Il Consiglio metropolitano ha approvato, questa mattina, la cessione definitiva del ramo di azienda di Capitale Lavoro che trasferisce 167 dipendenti dalla nostra Societa’ in House alla Regione Lazio.” “Una soluzione che concretizza un percorso sia per i lavoratori, che da febbraio saranno incardinati nella struttura regionale, sia per il funzionamento dei CPI che nel frattempo da Citta’ Metropolitana sono confluiti nelle competenze regionali.” “Un importante risultato che mette in sicurezza il futuro professionale delle lavoratrici e lavoratori dopo un percorso di confronto politico – amministrativo fra i due Enti”. Cosi’ in una nota Teresa Zotta, Vice Sindaco della Citta’ Metropolitana di Roma. Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – “Il Consiglio metropolitano ha approvato, questa mattina, la cessione definitiva del ramo di azienda di Capitale Lavoro che trasferisce 167nostra Societa’ in HouseLazio.” “Una soluzione che concretizza un percorso sia per i lavoratori, che da febbraio saranno incardinati nella struttura regionale, sia per il funzionamento dei CPI che nel frattempo da Citta’sono confluiti nelle competenze regionali.” “Un importante risultato che mette in sicurezza il futuro professionale delle lavoratrici e lavoratori dopo un percorso di confronto politico – amministrativo fra i due Enti”. Cosi’ in una nota Teresa, Vice Sindaco della Citta’di Roma.

BeppeSala : La nuova mappa della metropolitana che viene installata in questi giorni lungo la rete racconta l'evoluzione della… - carlosibilia : Oggi ho firmato le riassegnazioni dei fondi derivanti dagli introiti per le campagne antincendio boschivo stipulate… - demagistris : #Procida capitale italiana della cultura del 2022. Sono felicissimo come napoletano e come #sindaco della #città me… - LavoroLazio_com : Capitale Lavoro, Città metropolitana Roma: 167 lavoratori trasferiti definitivamente alla Regione per i... - LabValsusa : UNO STAMBECCO BIANCO SUL ROCCIAMELONE Si tratta di un animale affetto da leucismo, oppure di un ibrido stambecco-c… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana La prima poesia metropolitana in napoletano del 2021: Antonino Del Giudice Identità Insorgenti