Cinque figli a 25 anni, la depressione: li ha uccisi tutti (Di lunedì 25 gennaio 2021) La donna si è poi tolta la vita e ha lasciato un biglietto di scuse. Il marito non era in casa e anche per questo è avvenuta la tragedia. famiglia distrutta (the sun)Il mal di vivere ha distrutto una famiglia dall’apparenza felice. Apparente, appunto. Perché la depressione si nasconde talvolta anche dietro un sorriso e non si colgono i pericoli di una malattia terribile. A 25 anni aveva 5 figli, tre biologici e due del nuovo compagno. Non ha retto al dolore di una vita forse più grande della sua giovane età, non ha retto alla ‘scelta’ del marito di dormire con suo padre per essere più vicino al lavoro, invece di passare le notti con lei e i figli. «Mi dispiace per il mio crimine malvagio. Non sono stata abbastanza forte per combattere questi demoni” ha scritto in un biglietto trovato dal marito. La ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021) La donna si è poi tolta la vita e ha lasciato un biglietto di scuse. Il marito non era in casa e anche per questo è avvenuta la tragedia. famiglia distrutta (the sun)Il mal di vivere ha distrutto una famiglia dall’apparenza felice. Apparente, appunto. Perché lasi nasconde talvolta anche dietro un sorriso e non si colgono i pericoli di una malattia terribile. A 25aveva 5, tre biologici e due del nuovo compagno. Non ha retto al dolore di una vita forse più grande della sua giovane età, non ha retto alla ‘scelta’ del marito di dormire con suo padre per essere più vicino al lavoro, invece di passare le notti con lei e i. «Mi dispiace per il mio crimine malvagio. Non sono stata abbastanza forte per combattere questi demoni” ha scritto in un biglietto trovato dal marito. La ...

