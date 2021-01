Cinque anni senza Giulio Regeni | la giornalista che svelò il depistaggio egiziano | “Arrestata tre volte | siamo fuggiti per il bene delle mie figlie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Una scena da film. Moglie, marito e duepiccole in attesa dell’esito del controllo documentale al gabbiottoautorità di polizia doganale dell’aeroporto internazionale del Cairo. È il 3 novembre 2020, i televisori dello scalo irradiano immagini sulle Presidenziali negli Stati Uniti, un’elezione vitale anche per le sorti dell’Egitto. La famiglia sta uscendo dal Paese per una vacanza all’estero. Lo sguardo torvo dell’agente saetta tra le carte, i documenti e i volti furbescamente rilassati del nucleo familiare. Istanti che sembrano non finire mai. La pratica va per le lunghe, l’addetto chiama qualcuno al telefono e poco dopo la famiglia viene fatta entrare in una stanza dove un ufficiale torna ad analizzare le carte e fare altre telefonate. La coppia di coniugi non perde la calma e dopo circa un quarto d’ora arriva il tanto atteso via libera. ...