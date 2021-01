Cinque anni di incapacità diplomatica, Italia correa: nel ricordo di Regeni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cinque anni fa la scomparsa di Giulio Regeni, una delle pagine più tristi della nostra storia repubblicana. Forse uno dei più grandi disastri della politica di questi anni è stato quello di non avere rispetto della storia Italiana. Degli Italiani. E di quello che era doveroso fare: perché avere giustizia su questioni come la morte di Giulio Regeni è dovere di uno stato. Verità per Giulio Regeni non è più solo uno slogan. Deve diventare anche una battaglia europea. “Perché Giulio era un cittadino europeo”, scrive l’associazione civica EuropaNow! che, a Cinque anni dal rapimento al Cairo del ricercatore Italiano, lancia una campagna di solidarietà. “È nostro dovere chiedere verità e ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021)fa la scomparsa di Giulio, una delle pagine più tristi della nostra storia repubblicana. Forse uno dei più grandi disastri della politica di questiè stato quello di non avere rispetto della storiana. Deglini. E di quello che era doveroso fare: perché avere giustizia su questioni come la morte di Giulioè dovere di uno stato. Verità per Giulionon è più solo uno slogan. Deve diventare anche una battaglia europea. “Perché Giulio era un cittadino europeo”, scrive l’associazione civica EuropaNow! che, adal rapimento al Cairo del ricercatoreno, lancia una campagna di solidarietà. “È nostro dovere chiedere verità e ...

