Cinema | De Niro torna in ' The Formula' | film per Netflix diretto da McMurray**

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Gerard McMurray, che ha diretto 'Il Codice del Silenzio', uno dei primi lungometraggi originali di Netflix per lo streamer, è tornato in studio e dirigerà 'The Formula', con John Boyega e Robert De Niro come protagonisti. McMurray scriverà, dirigerà e produrrà il film tramite la sua società di produzione di recente formazione Buppie Productions. Anche Jane Rosenthal, De Niro e Berry Welsh figurano tra i produttori. La storia seguirà un prodigio delle corse di Formula Uno che è costretto a diventare un pilota in fuga per salvare l'unica famiglia che gli è rimasta. Il progetto è nato dall'accordo di Rosenthal e Welsh con Netflix. Jason Michael Berman è il produttore esecutivo, con Sam Shaw e Ephraim Walker di ...

Ultime Notizie dalla rete : **Cinema Niro Robert De Niro, una nuova collezione arriva su Sky On Demand e Sky Go Sky Tg24 Quanto guadagna Robert De Niro? La verità sull’effettivo patrimonio dell’attore al netto del suo burrascoso divorzio

Per chi si domandasse come è oggi il patrimonio di Robert De Niro, qui verrà svelato il segreto: ecco quello che si sa a riguardo ...

Nonno De Niro in guerra col nipote

Arriva in prima assoluta su Sky e NOW TV una commedia per tutta la famiglia con un cast stellare. Nonno questa volta è guerra, tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi scritto da Robert Kimmel Smith, d ...

Arriva in prima assoluta su Sky e NOW TV una commedia per tutta la famiglia con un cast stellare. Nonno questa volta è guerra, tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi scritto da Robert Kimmel Smith, d ...