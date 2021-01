Ciampolillo “ordina” a Conte di diventare vegano in cambio del voto. Il premier: “Ci penserò” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ah, cosa non si farebbe per salvare una poltrona di governo. Specie se quella poltrona è lo scranno più alto. Sulle nuove frontiere di ciò cui si è disposti a rinunciare, uno squarcio di luce, in queste cupe giornate di crisi, è arrivato dal senatore Lello Ciampolillo, assurto a personalità centrale della politica italiana nel giro di qualche minuto di diretta voto in Tv. “È vero che ha suggerito al premier di diventare vegano“, gli hanno chiesto alla trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora. “Certo, l’alimentazione vegetale fa bene a tutti”, ha chiarito Ciampolillo, spiegando che Conte “mi ha risposto: Ci penserò, mi interessa”. Ciampolillo chiede a Conte di diventare vegano Non è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ah, cosa non si farebbe per salvare una poltrona di governo. Specie se quella poltrona è lo scranno più alto. Sulle nuove frontiere di ciò cui si è disposti a rinunciare, uno squarcio di luce, in queste cupe giornate di crisi, è arrivato dal senatore Lello, assurto a personalità centrale della politica italiana nel giro di qualche minuto di direttain Tv. “È vero che ha suggerito aldi“, gli hanno chiesto alla trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora. “Certo, l’alimentazione vegetale fa bene a tutti”, ha chiarito, spiegando che“mi ha risposto: Ci, mi interessa”.chiede adiNon è ...

GianniVezzani1 : RT @VoxNewsInfo2: : Ciampolillo “ordina” a Conte di diventare vegano in cambio del suo voto. Il premier: “Mi interessa” - VoxNewsInfo2 : : Ciampolillo “ordina” a Conte di diventare vegano in cambio del suo voto. Il premier: “Mi interessa” - SecolodItalia1 : Ciampolillo “ordina” a Conte di diventare vegano in cambio del voto. Il premier: “Ci penserò”… - LSquame : @riotta lo scorso anno andammo a votare per la riduzione del numero dei parlamentari. Ciampolillo, e il peracottaro… -

