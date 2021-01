Ciampolillo e il ritardo al Senato: “Ero al telefono con l’amico Gaetano. È lui che mi ha detto di votare sì” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ciampolillo: “Il motivo del mio ritardo? Parlavo al telefono con un amico” Il motivo per cui il Senatore Lello Ciampolillo è arrivato al fotofinish a dare sostegno col suo voto al governo? “Una lunghissima telefonata con un caro amico“. A rivelarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, è lo stesso Senatore Ciampolillo, che ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 ha spiegato: “Ero in aula ma al telefono con un amico molto stretto, non un politico, per me è stata una scelta sofferta”. Di cosa parlava col suo amico? “Del voto”. Come si chiama questo suo amico? “Il mio amico si chiama Gaetano”. “E in questa sofferta telefonata, cosa le ha suggerito di fare Gaetano?”, chiedono i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021): “Il motivo del mio? Parlavo alcon un amico” Il motivo per cui ilre Lelloè arrivato al fotofinish a dare sostegno col suo voto al governo? “Una lunghissima telefonata con un caro amico“. A rivelarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, è lo stessore, che ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 ha spiegato: “Ero in aula ma alcon un amico molto stretto, non un politico, per me è stata una scelta sofferta”. Di cosa parlava col suo amico? “Del voto”. Come si chiama questo suo amico? “Il mio amico si chiama”. “E in questa sofferta telefonata, cosa le ha suggerito di fare?”, chiedono i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. ...

stanzaselvaggia : Era in ritardo perché stava rileggendo il suo ultimo studio per Lancet. #Senato #ciampolillo - TNannicini : Puoi pagare i social media manager più fighi di questo mondo ma per entrare in trend topic da senatore semplice bas… - Pinucciosono : #ciampolillo la verità sul ritardo - smilypapiking : RT @DarioBallini: ADN1377 7 POL 0 ADN POL NAZ GOVERNO: CIAMPOLILLO, 'A CONTE HO CHIESTO DI DIVENTARE VEGANO E LUI HA DETTO CHE GLI I… - bianca_cappa : RT @DarioBallini: ADN1377 7 POL 0 ADN POL NAZ GOVERNO: CIAMPOLILLO, 'A CONTE HO CHIESTO DI DIVENTARE VEGANO E LUI HA DETTO CHE GLI I… -