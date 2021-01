Ci vogliono chiudere ancora: Galli e Ricciardi per il lockdown (Di lunedì 25 gennaio 2021) Francesca Galici Walter Ricciardi e Massimo Galli sono concordi: il ritardo dei vaccini è un pericolo e per evitare nuove impennate di contagi serve rigore Che i vaccini siano in ritardo è, ormai, cosa nota. Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha confermato che la fase di vaccinazione degli over 80 è slittata di 4 settimane e questo rallenta di conseguenza l'intero piano vaccinale. Date e scadenze fissate lo scorso dicembre dovranno essere riviste ma con le nuove varianti che si stanno formando questo potrebbe rappresentare un grosso problema. Sembra essere questo il pensiero degli esperti, che ora tornano a chiedere a gran voce il lockdown e nuove restrizioni. In prima linea in tal senso, come spesso è accaduto nei mesi precedenti, ci sono il professore Massimo Galli e Walter ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Francesca Galici Waltere Massimosono concordi: il ritardo dei vaccini è un pericolo e per evitare nuove impennate di contagi serve rigore Che i vaccini siano in ritardo è, ormai, cosa nota. Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha confermato che la fase di vaccinazione degli over 80 è slittata di 4 settimane e questo rallenta di conseguenza l'intero piano vaccinale. Date e scadenze fissate lo scorso dicembre dovranno essere riviste ma con le nuove varianti che si stanno formando questo potrebbe rappresentare un grosso problema. Sembra essere questo il pensiero degli esperti, che ora tornano a chiedere a gran voce ile nuove restrizioni. In prima linea in tal senso, come spesso è accaduto nei mesi precedenti, ci sono il professore Massimoe Walter ...

Walter Ricciardi e Massimo Galli sono concordi: il ritardo dei vaccini è un pericolo e per evitare nuove impennate di contagi serve rigore.

