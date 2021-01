Christiane Filangieri, Mina Settembre: «Amo il cinismo di Irene» [INTERVISTA ESCLUSIVA] (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ci stiamo godendo questo successo, abbiamo una chat a quattro con la regista Tiziana Aristarco, Serena Rossi e Valentina D’Agostino. Stiamo festeggiando!”. Christiane Filangieri commenta con entusiasmo, e con un sorriso che non si vede ma si percepisce dall’altra parte del telefono, gli ottimi risultati di pubblico ottenuti da “Mina Settembre”. Quasi sei milioni di spettatori per le prime due serate di messa in onda della serie tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. Un risultato davvero ottimo, frutto del mix di avventura, romanticismo e amicizia che ha saputo conquistare il pubblico. Merito anche dell’ambientazione della serie (una Napoli che pullula di vita e personaggi vivaci), della forza del personaggio di Mina, e degli attori che compongono il cast. Dalla protagonista Serena Rossi a ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ci stiamo godendo questo successo, abbiamo una chat a quattro con la regista Tiziana Aristarco, Serena Rossi e Valentina D’Agostino. Stiamo festeggiando!”.commenta con entusiasmo, e con un sorriso che non si vede ma si percepisce dall’altra parte del telefono, gli ottimi risultati di pubblico ottenuti da “”. Quasi sei milioni di spettatori per le prime due serate di messa in onda della serie tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. Un risultato davvero ottimo, frutto del mix di avventura, romanticismo e amicizia che ha saputo conquistare il pubblico. Merito anche dell’ambientazione della serie (una Napoli che pullula di vita e personaggi vivaci), della forza del personaggio di, e degli attori che compongono il cast. Dalla protagonista Serena Rossi a ...

giorgiopasotti : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A #DaNoiARuotaLibera ospiti @SerenaDandini @serenarossi_com @giorgiopasotti #ChristianeFilangieri #ValentinaDAgostino… - GioiaRemoli : RT @danielledevonne: #MinaSettembre Christiane Filangieri ???? Serena Rossi Golden duo since 2010 #hosposatounosbirro - adceu_kinda_fan : Guardando Mina Settembre mi sono persa nel tunnel di wikipedia e la parte paterna dell'albero genealogico di Christ… - Francyb_90 : Christiane Filangieri è stupenda comunque ?? #MinaSettembre - FNSBlog : Io avrei una teoria particolare per l'amante: secondo me, è Christiane Filangieri. Così, la butto lì. ?? #MinaSettembre -