Chiariello: "Ho sinceramente tifato per Gattuso ma, ha fallito si dimetta"

Chiariello precisa che ha sinceramente tifato per Gattuso, che però non è riuscito a trovare una quadratura, per cui è meglio che si dimetta.

Chiariello: "Macché Elmas, serviva Veretout. Benitez? Sì se torna da direttore"

Umberto Chiariello si dice favorevole ad un eventuale presenza di Rafa Benitez in società, ma non nel ruolo di allenatore della squadra azzurra.

