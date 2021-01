Chiara Ferragni, la foto dell’ottavo mese: il pancione nudo e l’abbraccio di Fedez (Di lunedì 25 gennaio 2021) Altro mese, altra fotografia. Chiara Ferragni, incinta del secondo figlio, ha deciso di suggellare ogni nuovo mese di gravidanza con uno scatto di famiglia: un’immagine della pancia, che possa documentarne la crescita e, insieme, restituire la gioia dell’attesa. «Arrivata all’ottavo mese e alla trentunesima settimana», ha scritto online l’influencer, la cui bambina dovrebbe nascere a marzo, nei giorni vicini al compleanno del primogenito, Leone. «La domenica è per le foto al pancione», ha compulsato ancora, in un secondo post, mostrandosi senza maglietta di fronte allo specchio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Altro mese, altra fotografia. Chiara Ferragni, incinta del secondo figlio, ha deciso di suggellare ogni nuovo mese di gravidanza con uno scatto di famiglia: un’immagine della pancia, che possa documentarne la crescita e, insieme, restituire la gioia dell’attesa. «Arrivata all’ottavo mese e alla trentunesima settimana», ha scritto online l’influencer, la cui bambina dovrebbe nascere a marzo, nei giorni vicini al compleanno del primogenito, Leone. «La domenica è per le foto al pancione», ha compulsato ancora, in un secondo post, mostrandosi senza maglietta di fronte allo specchio.

