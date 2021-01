Chi ha le piante in casa soffre meno gli effetti del lockdown (Di martedì 26 gennaio 2021) Le restrizioni per il Coronavirus ci stanno spesso togliendo la possibilità di stare in mezzo alla natura e al verde, creando conseguenze non da poco a livello di salute mentale. Avere tante piante in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Le restrizioni per il Coronavirus ci stanno spesso togliendo la possibilità di stare in mezzo alla natura e al verde, creando conseguenze non da poco a livello di salute mentale. Avere tantein ...

Avere tante piante da interni è un buon modo per sopportare psicologicamente gli effetti delle restrizioni per il Covid: lo dimostra uno studio spagnolo ...

