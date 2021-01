Chi è il Commissario Ricciardi | il personaggio della serie tv interpretato da Lino Guanciale

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Chi è il, ildaChi è il, ilnell’omonimatv da? E’ mai realmente esistito? Vi diciamo subito tutto: Luigi Alfredoè unimmaginarioletteratura italiana, creato dallo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni. Quindi non è mai esistito veramente. O almeno non sotto questo nome. È undi polizia nato il 1 giugno 1900 nel Cilento, come figlio unicofamiglia nobiliare dei baroni di Malomonte. Rimasto orfano dei ...