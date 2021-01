Chelsea | Thiago Silva saluta Lampard | «Sembrava che lavorassimo insieme da 10 anni»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 gennaio 2021)ha voluto dedicare un post su Instagram a Frank, licenziato oggi dal: il messaggio del difensoreha dedicato un post su Instagram a Frank, esonerato oggi dal. Il messaggio del difensore brasiliano. «Vorrei ringraziarti per tutto quello che tu e il tuo staff avete fatto per me dal giorno in cui sono arrivato. Come ti ho detto,cheda 10!! Grazie mille per tutto leggenda» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Leggi su Calcionews24.com