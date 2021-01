Chelsea, Lampard esonerato: Drinkwater esulta sui social! – FOTO (Di lunedì 25 gennaio 2021) Danny Drinkwater ha preso bene la notizia dell’esonero di Lampard dal Chelsea: la sua esultanza su Instagram Frank Lampard è stato esonerato. Il management del Chelsea ha preso questa decisione dopo una stagione costellata di alti e bassi: Thomas Tuchel è pronto a subentrare. C’è chi è molto felice dell’allontanamento di Lampard dalla panchina dei Blues: si tratta di Danny Drinkwater, centrocampista del Chelsea ma attualmente in prestito al Kas?mpa?a (club turco che milita in Super lig). L’ex Leicester non ha mai legato con l’ormai ex manager del Chelsea e ha mostrato tutta la sua felicità per la notizia su Instagram. Danny Drinkwater’s reaction to the Lampard news on ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dannyha preso bene la notizia dell’esonero didal: la suanza su Instagram Frankè stato. Il management delha preso questa decisione dopo una stagione costellata di alti e bassi: Thomas Tuchel è pronto a subentrare. C’è chi è molto felice dell’allontanamento didalla panchina dei Blues: si tratta di Danny, centrocampista delma attualmente in prestito al Kas?mpa?a (club turco che milita in Super lig). L’ex Leicester non ha mai legato con l’ormai ex manager dele ha mostrato tutta la sua felicità per la notizia su Instagram. Danny’s reaction to thenews on ...

DiMarzio : #PremierLeague | Cambio in panchina per il #Chelsea: #Tuchel prenderà il posto di #Lampard - pisto_gol : Il #Chelsea esonera il grande ex #Lampard che aveva sostituito #Sarri, allenatore vincente ma senza passato di camp… - marcoconterio : ???? Decisione improvvisa del #CFC: il #Chelsea, spiega il Telegraph, avrebbe deciso di esonerare subito Frank Lampard @TuttoMercatoWeb - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Frank Lampard non è più l'allenatore del #Chelsea: dopo le indiscrezioni della mattinata, è arriv… - MalikBreezy78 : RT @DiMarzio: #PremierLeague | #Chelsea, ufficiale l'esonero di #Lampard -