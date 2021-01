Chelsea, esonerato Lampard: già scelto il sostituto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Frank Lampard esonerato dal Chelsea: in Inghilterra danno per sicuro l’addio del tecnico e i Blues avrebbero già scelto il sostituto Il Chelsea ha esonerato Frank Lampard. Il Telegraph lancia la bomba: nonostante la vittoria di ieri in coppa, i Blues avrebbero deciso per il cambio in panchina. Il manager inglese paga una prima parte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Frankdal: in Inghilterra danno per sicuro l’addio del tecnico e i Blues avrebbero giàilIlhaFrank. Il Telegraph lancia la bomba: nonostante la vittoria di ieri in coppa, i Blues avrebbero deciso per il cambio in panchina. Il manager inglese paga una prima parte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

calciomercatoit : ?? #Chelsea, #Lampard viene esonerato! #Tuchel in pole position per sostituirlo: accordo vicino ?? #CMITmercato - GuidoMarino11 : #Lampard sta per essere esonerato dal #Chelsea. Un fallimento totale per l'ex centrocampista. I Blues hanno una del… - AliprandiJacopo : #Lampard oggi esonerato, #Tuchel con ogni probabilità sulla panchina del #Chelsea. Ma siamo sicuri che #Allegri a… - fdrp16 : Esonerato Lampard. Un po'mi spiace visto che il Chelsea per giocare a calcio aveva dovuto aspettare lui al posto di Sarri. Giusto? - tituli_zero : Esonerato Lampard e guarda caso tra i possibili sostituiti spunta il nome di Allegri, è come il prezzemolo quando u… -