Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto come Lady Gaga (VIDEO) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Che Tempo Che Fa domenica 24 gennaio 2021, l’intervento di Luciana Littizzetto come Lady Gaghetta. (VIDEO) Domenica 24 gennaio 2021 è andato in onda il primo appuntamento del 2021 con Che Tempo Che Fa ormai saldo nella sua casa originale, Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancare Luciana Littizzetto seduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza. Luciana ieri si è presentata in studio facendo un entrata trionfale vestita come Lady Gaga durante la cerimonia di insediamento del Presidente americano Biden, sulle note dell’inno americano. “Sono Lady Gaghetta, la sorella giovane di Lady ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 25 gennaio 2021) CheChe Fa domenica 24 gennaio 2021, l’intervento diGaghetta. () Domenica 24 gennaio 2021 è andato in onda il primo appuntamento del 2021 con CheChe Fa ormai saldo nella sua casa originale, Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancareseduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza.ieri si è presentata in studio facendo un entrata trionfale vestitadurante la cerimonia di insediamento del Presidente americano Biden, sulle note dell’inno americano. “SonoGaghetta, la sorella giovane di...

