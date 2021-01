Charlène di Monaco, l’evoluzione beauty della principessa dalla chioma ribelle (Di lunedì 25 gennaio 2021) Compie oggi 43 anni Charlène di Monaco che giusto lo scorso mese ha rivoluzionato il suo beauty look con un taglio di capelli radicale: una scelta, come ha confermato lei stessa alla rivista d’Oltralpe Poit de Vue «fatta per mia decisione». I figli, i gemellini Jacques e Gabriella, adorano vedere la madre con il suo nuovo stile, e, una volta svanito l’effetto sorpresa, anche il principe «ha capito e adesso gli piace» ha dichiarato la neo 43enne. Da sempre fan di tagli corti, è stato sopratutto nel 2020 che la principessa ha azzardato look dall’anima rock. Ecco la sua evoluzione beauty. Charlène di Monaco, gli hairlook più belli ... Leggi su iodonna (Di lunedì 25 gennaio 2021) Compie oggi 43 annidiche giusto lo scorso mese ha rivoluzionato il suolook con un taglio di capelli radicale: una scelta, come ha confermato lei stessa alla rivista d’Oltralpe Poit de Vue «fatta per mia decisione». I figli, i gemellini Jacques e Gabriella, adorano vedere la madre con il suo nuovo stile, e, una volta svanito l’effetto sorpresa, anche il principe «ha capito e adesso gli piace» ha dichiarato la neo 43enne. Da sempre fan di tagli corti, è stato sopratutto nel 2020 che laha azzardato look dall’anima rock. Ecco la sua evoluzionedi, gli hairlook più belli ...

