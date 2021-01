Centrodestra più diviso che mai: Forza Italia si spacca. E Salvini e Meloni… (Di lunedì 25 gennaio 2021) La crisi di governo spacca ancora il Centrodestra. E quel che si prospetta nelle prossime ore non fa che aumentare le divisioni interne. Si parla ormai di dimissioni certe per Giuseppe Conte. Il premier salirà al Quirinale prima del voto in Aula su Bonafede. Questo perché i numeri sono risicati e col voto contrario dei renziani il governo si troverebbe sotto. Conte però punta al reincarico per un Ter a maggioranza allargata, inglobando centristi e vari pezzi di Forza Italia. Ed è proprio questa opzione a spaccare il Centrodestra. Se Conte lascia, una trentina di parlamentari vicini a Carfagna e Brunetta sarebbero pronti a sganciarsi, mentre la parte più leghista del partito di Berlusconi resterebbe ancorata a Salvini e Meloni, i quali vorrebbero andare subito al voto ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 25 gennaio 2021) La crisi di governoancora il. E quel che si prospetta nelle prossime ore non fa che aumentare le divisioni interne. Si parla ormai di dimissioni certe per Giuseppe Conte. Il premier salirà al Quirinale prima del voto in Aula su Bonafede. Questo perché i numeri sono risicati e col voto contrario dei renziani il governo si troverebbe sotto. Conte però punta al reincarico per un Ter a maggioranza allargata, inglobando centristi e vari pezzi di. Ed è proprio questa opzione are il. Se Conte lascia, una trentina di parlamentari vicini a Carfagna e Brunetta sarebbero pronti a sganciarsi, mentre la parte più leghista del partito di Berlusconi resterebbe ancorata ae Meloni, i quali vorrebbero andare subito al voto ...

RaffaeleFitto : Il #centrodestra compatto oggi è andato dal presidente #Mattarella a manifestare la propria preoccupazione per un… - MarriStefania : Giorgetti chi quello che 'chi va più dal medico di base'....certo che la dx non è pronta oltre a slogan e fake nn… - anpellizzari : se io fossi il leader di un partito di #centrodestra e pensassi di sostenere in qualsiasi modo il #Conteter dovrei… - 23neroecamilla : @borghi_claudio Quello che è più inquietante è il parlare di questa compravendita vergognosa come di una cosa norma… - tiber_h : RT @ippolitopaolo: Portogallo. Ripete il presidente del centrodestra Marcelo Rebelo de Sousa con più del 60,7 % dei voti. La sinistra lont… -