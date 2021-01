Celebrity Hunted 2, da Myss Keta ad Achille Lauro: ecco il cast (Di lunedì 25 gennaio 2021) Celebrity Hunted (nonostante il disinteresse generale della prima edizione, malgrado sia uscita in pieno lockdown), è stato confermato per il secondo anno consecutivo ed anche questa volta il cast è pazzesco. Se 12 mesi fa abbiamo visto fuggire dai cacciatori ladri come Francesco Totti, Fedez, Francesca Barra, Claudio Santamaria e Costantino Della Gherardesca, quest’anno i nuovi fuggitivi sono Achille Lauro (in coppia con Boss Doms), Elodie (in coppia con Myss Keta), Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi (che teoricamente dovrebbero gareggiare da soli, come Della Gherardesca lo scorso anno). A svelare i loro nomi è stato Getty Images che ha fotografato il cast che si era riunito per la prima tappa che sarà girata a Venezia nel pieno rispetto delle norme ... Leggi su biccy (Di lunedì 25 gennaio 2021)(nonostante il disinteresse generale della prima edizione, malgrado sia uscita in pieno lockdown), è stato confermato per il secondo anno consecutivo ed anche questa volta ilè pazzesco. Se 12 mesi fa abbiamo visto fuggire dai cacciatori ladri come Francesco Totti, Fedez, Francesca Barra, Claudio Santamaria e Costantino Della Gherardesca, quest’anno i nuovi fuggitivi sono(in coppia con Boss Doms), Elodie (in coppia con), Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi (che teoricamente dovrebbero gareggiare da soli, come Della Gherardesca lo scorso anno). A svelare i loro nomi è stato Getty Images che ha fotografato ilche si era riunito per la prima tappa che sarà girata a Venezia nel pieno rispetto delle norme ...

CrazyMalandrina : RT @teamvlorelai: LAURO ED EDOARDO HANNO GIRATO CELEBRITY HUNTED IN CHE SENSO STO CHIAMANDO LA POLIZIA ???????? - MisSunshine___ : Appena scoperto che ci sarà Celebrity Hunted 2 e sono ELETTRIZZATAAA - herecvmesthesun : ODDIO MA IN CELEBRITY HUNTED CI SARANNO ANCHE ELODIE E MYSS KETA OLTRE A LAURO E EDOARDO MI TREMA IN CULO - amorosoal : RT @______Angelica_: Ho un sogno: Emma ed Ale Amoroso a Celebrity Hunted. - Kindisguise : me l’avete fatta credere così tanto co sta storia di Celebrity Hunted che se per caso si rivelasse falsa mi verrebbe un infarto -

