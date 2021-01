C’è Posta per te, Alessandro e Florinda stanno ancora insieme: la prova su Instagram (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alessandro e Florinda di C’è Posta per Te stanno ancora insieme: la coppia lo testimonia con alcuni splendidi scatti su Instagram. Una delle storie più appassionanti andate in onda sabato 23 gennaio nella puntata di C’è Posta per Te è stata sicuramente quella di Alessandro e Florinda. A contattare il People Show condotto da Maria De Filippi era stato l’uomo, desideroso di recuperare il rapporto con la compagna incrinatosi dopo che lei aveva scoperto un tradimento. Sabato abbiamo scoperto che Florinda gli aveva già concesso una seconda possibilità, ma lo aveva lasciato definitivamente quando aveva scoperto alcuni messaggi tra lui ed una collega di lavoro. Dopo quella volta ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 25 gennaio 2021)di C’èper Te: la coppia lo testimonia con alcuni splendidi scatti su. Una delle storie più appassionanti andate in onda sabato 23 gennaio nella puntata di C’èper Te è stata sicuramente quella di. A contattare il People Show condotto da Maria De Filippi era stato l’uomo, desideroso di recuperare il rapporto con la compagna incrinatosi dopo che lei aveva scoperto un tradimento. Sabato abbiamo scoperto chegli aveva già concesso una seconda possibilità, ma lo aveva lasciato definitivamente quando aveva scoperto alcuni messaggi tra lui ed una collega di lavoro. Dopo quella volta ...

