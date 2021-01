Cava de’Tirreni | ripartono i buoni spesa | tutti i dettagli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Dalle ore 12 di domani martedì 26 gennaio, fino alle ore 18 del 4 febbraio prossimo, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande dei “”, esclusivamente per coloro che non sono stati beneficiari nella precedente distribuzione nel mese di dicembre. A seguito dell’erogazione dei fondi relativi alle “Misure di Solidarietà Alimentare per Emergenza Covid-19”, assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 436.842,69 euro per il Comune dide’ Tirreni, sono pervenute, nel mese di dicembre, 1637 domande, con un residuo ancora disponibile di 138.475,00 euro per i nuovi “”. La domanda deve essere compilata sulla piattaforma on line collegandosi al link: ...