Caterina Balivo, l’attesa è finita: arriva l’annuncio che fa esplodere Instagram (Di lunedì 25 gennaio 2021) Caterina Balivo lo aveva detto e ora il tanto atteso momento del suo ritorno in tv è finalmente arrivato. Sono mesi che la conduttrice campana è assente dal piccolo schermo. Dopo l’addio a Vieni da Me, trasmissione che ha condotto con estrema professionalità ottenendo successi e grande affetto da parte del pubblico, la Balivo ha infatti preferito restare lontano dalle telecamere. Una decisione ponderata, è chiaro, che a lungo non è però stata digerita dal suo pubblico, impaziente e curiosissimo di rivederla in televisione. C’è da dire però che in tutto questo tempo la bella Caterina non ha mai abbandonato i suoi fan, ai quali ha mostrato parte della sua vita attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Insomma, pur rinunciando al pubblico televisivo, la Balivo è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)lo aveva detto e ora il tanto atteso momento del suo ritorno in tv è finalmenteto. Sono mesi che la conduttrice campana è assente dal piccolo schermo. Dopo l’addio a Vieni da Me, trasmissione che ha condotto con estrema professionalità ottenendo successi e grande affetto da parte del pubblico, laha infatti preferito restare lontano dalle telecamere. Una decisione ponderata, è chiaro, che a lungo non è però stata digerita dal suo pubblico, impaziente e curiosissimo di rivederla in televisione. C’è da dire però che in tutto questo tempo la bellanon ha mai abbandonato i suoi fan, ai quali ha mostrato parte della sua vita attraverso il suo seguitissimo profilo. Insomma, pur rinunciando al pubblico televisivo, laè ...

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo Caterina Balivo torna in tv su Rai 1 CasertaNews Caterina Balivo nella giuria de Il Cantante Mascherato 2

I giudici de Il Cantante Mascherato 2021, ecco chi sono i nuovi vip in giuria

