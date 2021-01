Catacombe di S. Gennaro: esperienza senza eguali al mondo. Premio da Tiqet, leader nelle prenotazioni online (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le Catacombe di San Gennaro, a Napoli nel quartiere Sanità, vincono il Premio “Global Remarkable Venue Awards 2020” come “migliore esperienza” al mondo. Il concorso si chiama “Best of the Best” ed è lanciato dalla piattaforma di prenotazione online, leader mondiale, Tiqet per celebrare musei e attrazioni che hanno saputo offrire ai propri utenti esperienze di scoperta “eccezionali”. “Ricevere questo Premio – racconta Vincenzo Porzio, socio della Cooperativa La Paranza che gestisce il sito – è già di per sé una grande soddisfazione. Ma riceverlo in questo particolare momento storico in cui anche il mondo della cultura si ritrova a dover fronteggiare le gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria, è una gioia ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ledi San, a Napoli nel quartiere Sanità, vincono il“Global Remarkable Venue Awards 2020” come “migliore” al. Il concorso si chiama “Best of the Best” ed è lanciato dalla piattaforma di prenotazionemondiale,per celebrare musei e attrazioni che hanno saputo offrire ai propri utenti esperienze di scoperta “eccezionali”. “Ricevere questo– racconta Vincenzo Porzio, socio della Cooperativa La Paranza che gestisce il sito – è già di per sé una grande soddisfazione. Ma riceverlo in questo particolare momento storico in cui anche ildella cultura si ritrova a dover fronteggiare le gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria, è una gioia ...

zazoomblog : Catacombe di S. Gennaro: esperienza senza eguali al mondo. Premio da Tiqet leader nelle prenotazioni online -… - FelixPerrella : RT @rep_napoli: Napoli, le Catacombe di San Gennaro vincono il 'Global Remarkable Venue Awards 2020' come migliore esperienza al mondo [agg… - NaplesThe : Napoli, le Catacombe di San Gennaro vincono il 'Global Remarkable Venue Awards 2020' come migliore esperienza al mo… - CatacombeNapoli : Musei: Catacombe San Gennaro 'miglior esperienza' per @Tiqets - Campania - - AndreaSaxandrea : RT @rep_napoli: Napoli, le Catacombe di San Gennaro vincono il 'Global Remarkable Venue Awards 2020' come migliore esperienza al mondo [agg… -