Caso Ventre | la Farnesina | “Fare piena luce” Il fratello | “Massacrato da una guardia privata”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) L’uomo, secondo quanto emerso da fonti locali, aveva alcuni precedenti penali per droga in Italia, e risiedeva in Uruguay dal 2012

«Inutile scrivere comunicati stampa in cui il ministero degli Esteri dice che si sta dando da fare. Questo non è vero». Non ha dubbi Fabrizio Ventre, il fratello di Luca Ventre, ...L’uomo, secondo quanto emerso da fonti locali, aveva alcuni precedenti penali per droga in Italia, e risiedeva in Uruguay dal 2012 ...