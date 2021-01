Caso Regeni, oggi il caso in UE. E Mattarella incalza: “Egitto dia adeguata risposta per la verità” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cinque anni dall’ultimo messaggio di Giulio Regeni inviato dall’Egitto. Era il 25 gennaio 2016 quando il ragazzo inviò il suo ultimo sms, prima che il suo corpo venisse trovato senza vita pochi giorni più tardi, su una strada tra Il Cairo e Alessandria. oggi, a cinque anni dalla morte, il caso Regeni verrà discusso dal Consiglio degli Esteri Ue. “La vicenda di Regeni riguarda tutti, non solo l’Italia. Dobbiamo assumere ogni iniziativa parlamentare, sul piano politico e diplomatico, a livello sia bilaterale sia multilaterale, e un impegno per la legalità internazionale e per il rispetto dei diritti umani”, ha scritto Piero Fassino, presidente Commissione Affari esteri della Camera. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiede piena ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cinque anni dall’ultimo messaggio di Giulioinviato dall’. Era il 25 gennaio 2016 quando il ragazzo inviò il suo ultimo sms, prima che il suo corpo venisse trovato senza vita pochi giorni più tardi, su una strada tra Il Cairo e Alessandria., a cinque anni dalla morte, ilverrà discusso dal Consiglio degli Esteri Ue. “La vicenda diriguarda tutti, non solo l’Italia. Dobbiamo assumere ogni iniziativa parlamentare, sul piano politico e diplomatico, a livello sia bilaterale sia multilaterale, e un impegno per la legalità internazionale e per il rispetto dei diritti umani”, ha scritto Piero Fassino, presidente Commissione Affari esteri della Camera. Il presidente della Repubblica Sergiochiede piena ...

TgrRaiFVG : Caso #Regeni, 110 Associazioni scrivono alle Istituzioni «Il Governo richiami l'ambasciatore al Cairo». L'iniziativ… - Agenzia_Ansa : Giulio #Regeni, cinque anni fa la scomparsa. #Mattarella: 'L'Egitto dia risposte'. Oggi il caso sarà discusso nel C… - SkyTG24 : Giulio Regeni spariva 5 anni fa. Oggi caso in Ue. Mattarella: Egitto dia risposta adeguata - ulixtulix : Caso Regeni, il monito di Mattarella: “L’Egitto dia adeguata risposta per la verità” - mario_cunto : Caso Regeni, il monito di Mattarella: “L’Egitto dia adeguata risposta per la verità” -