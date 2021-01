Caso Lombardia, “Ora basta”: oggi la manifestazione di protesta sotto la sede della Regione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella clamorosa vicenda dei dati relativi alla situazione sanitaria della Lombardia, la pubblicazione delle mail inviate da Regione all’Istituto Superiore di Sanità segna una svolta probabilmente decisiva. Con la comunicazione datata 22 gennaio, Marco Trivelli (direttore generale del settore Welfare, nominato nel pieno della pandemia) si rivolge al presidente dell’ISS Silvio Brusaferro per modificare il conteggio tra pazienti e deceduti. Una corrispondenza che dimostra, nonostante le dichiarazioni di Fontana, che è la Lombardia ad essere responsabile per l’errore che è costato una settimana di zona rossa alla Regione. Una situazione decisamente eclatante, che ha spinto a convocare una manifestazione di protesta per lunedì 25 gennaio alle 18.00 ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella clamorosa vicenda dei dati relativi alla situazione sanitaria, la pubblicazione delle mail inviate daall’Istituto Superiore di Sanità segna una svolta probabilmente decisiva. Con la comunicazione datata 22 gennaio, Marco Trivelli (direttore generale del settore Welfare, nominato nel pienopandemia) si rivolge al presidente dell’ISS Silvio Brusaferro per modificare il conteggio tra pazienti e deceduti. Una corrispondenza che dimostra, nonostante le dichiarazioni di Fontana, che è laad essere responsabile per l’errore che è costato una settimana di zona rossa alla. Una situazione decisamente eclatante, che ha spinto a convocare unadiper lunedì 25 gennaio alle 18.00 ...

