Caso Genovese, un’altra vittima esce allo scoperto: “Mi ha violentata sul suo attico e io me ne sono accorta solo il giorno dopo” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Caso Genovese si riempie di nuove ombre: dalle ultime testimonianze verrebbe fuori che nel suo attico a ottobre 2020 non solo ha stuprato una modella di 18 anni (motivo per cui una settimana dopo è stato arrestato per violenze sessuali), ma Alberto Genovese avrebbe violentato anche un’altra ragazza di 20 anni. “Ho provato forti dolori” La confessione è avvenuta durante il programma Non è L’Arena su La7. La ragazza, seguita dal legale Ivano Chiesa, ha detto di essersi decisa a presentarsi solo a dicembre agli inquirenti dopo che è emersa la prima violenza denunciata immediatamente dalla vittima, perché “non si era resa conto di cosa fosse successo”. La ragazza di 20 anni, anche lei modella, ha dichiarato al ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilsi riempie di nuove ombre: dalle ultime testimonianze verrebbe fuori che nel suoa ottobre 2020 nonha stuprato una modella di 18 anni (motivo per cui una settimanaè stato arrestato per violenze sessuali), ma Albertoavrebbe violentato ancheragazza di 20 anni. “Ho provato forti dolori” La confessione è avvenuta durante il programma Non è L’Arena su La7. La ragazza, seguita dal legale Ivano Chiesa, ha detto di essersi decisa a presentarsia dicembre agli inquirentiche è emersa la prima violenza denunciata immediatamente dalla, perché “non si era resa conto di cosa fosse successo”. La ragazza di 20 anni, anche lei modella, ha dichiarato al ...

repubblica : Caso Genovese, altre due ragazze denunciano: 'Anche noi drogate e stuprate' - Internazionale : Dopo l’arresto di Alberto Genovese, accusato di sequestro e violenza sessuale, alcuni giornali sono sembrati smarri… - giuseppeserra16 : @solosumisura @giletti segretario della #lega e #salvini al suo posto in #la7, situazione più attinente alla realtà… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Il caso #Genovese in una lettera. Il racconto-cronaca di Chiara Menardo. - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Il caso #Genovese in una lettera, che si fa racconto per una riflessione sull'attualità. -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Genovese Caso Genovese, parla un'altra vittima: «Ha abusato di me nel suo attico» Corriere Milano Caso Alberto Genovese, parla un’altra vittima: “Non abbiamo percepito il pericolo”

Le due ragazze che a dicembre hanno denunciato gli abusi sessuali da parte di Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato a novembre accusato di ...

Caso Genovese, le lacrime e la confessione delle ragazze che lo accusano: «A lui, oggi, io voglio ancora bene»

La testimonianza di due delle sei ragazze che accusano l’imprenditore di stupro a “Non è l’Arena” su La7 | CorriereTv. «Se fossi innamorata di lui, non lo so. Lacrime e singhiozzi accompagnano la test ...

Le due ragazze che a dicembre hanno denunciato gli abusi sessuali da parte di Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato a novembre accusato di ...La testimonianza di due delle sei ragazze che accusano l’imprenditore di stupro a “Non è l’Arena” su La7 | CorriereTv. «Se fossi innamorata di lui, non lo so. Lacrime e singhiozzi accompagnano la test ...