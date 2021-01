Caso Doping, la Russia non farà ricorso dopo squalifica del Tas (Di lunedì 25 gennaio 2021) Niente ricorso al Tas. Attraverso una nota ufficiale la Rusada, l’agenzia antiDoping russa, ritene chiuso il capitolo riguardo la squalifica inflitta alla Russia in merito allo scandalo Doping. dopo la sentenza del Tas del mese scorso che ha ridotto la squalifica da quattro a due anni, e che costringerà gli atleti russi a gareggiare senza inno e senza bandiera ai Giochi Olimpici di Tokyo e Pechino, la Russia non presenterà alcun ricorso. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme alla Wada al fine di ripristinare lo status della Rusada” conclude la nota dell’agenzia antiDoping russa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nienteal Tas. Attraverso una nota ufficiale la Rusada, l’agenzia antirussa, ritene chiuso il capitolo riguardo lainflitta allain merito allo scandalola sentenza del Tas del mese scorso che ha ridotto lada quattro a due anni, e che costringerà gli atleti russi a gareggiare senza inno e senza bandiera ai Giochi Olimpici di Tokyo e Pechino, lanon presenterà alcun. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme alla Wada al fine di ripristinare lo status della Rusada” conclude la nota dell’agenzia antirussa. SportFace.

sportface2016 : Caso #Doping | La #Russia non farà ricorso - toninocolasante : @VedoRossoNero @MarcoKappa11 C'è anche da dire che il Gasp ha voluto con sé alla dea Bangsbo, (era alla Juve era Mo… - MartinoTato : @kenyaEin La questione è pure di lana caprina a livello doping. Già la federazione ha risolto in maniera pessima il… - stefanodigitale : @ZZiliani 38 scudetti 2 champions (una col doping) non sono un caso - friggio1983 : @Zorochan_1 Per molti dire che non abbiamo giocato al meglio mentre loro si è anatema. Che poi il doping ci sia o m… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Doping Caso Doping, la Russia non farà ricorso dopo squalifica del Tas Sportface.it Caso Doping, la Russia non farà ricorso dopo squalifica del Tas

Niente ricorso al Tas. Attraverso una nota ufficiale la Rusada, l’agenzia antidoping russa, ritene chiuso il capitolo riguardo la squalifica inflitta alla Russia in merito allo scandalo doping. Dopo l ...

Dayana Yastremska, respinta la richiesta di revoca della sospensione per doping

Il tribunale indipendente ha detto di no alla richiesta della tennista ucraina di una sospensione temporanea della squalifica per poter giocare in Australia ...

Niente ricorso al Tas. Attraverso una nota ufficiale la Rusada, l’agenzia antidoping russa, ritene chiuso il capitolo riguardo la squalifica inflitta alla Russia in merito allo scandalo doping. Dopo l ...Il tribunale indipendente ha detto di no alla richiesta della tennista ucraina di una sospensione temporanea della squalifica per poter giocare in Australia ...