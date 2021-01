Casio e la nuova collaborazione del brand BABY-G con Pokémon

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Le novità dinon smettono mai di stupire i piccoli fan delDa unadel-G, arriva un modello unico ispirato ai Pokemon e alla silhouette di Pikachu, con un pattern camouflage e dettagli accattivanti e divertenti.Computer Co., Ltd., incon TheCompany, presenta un nuovo modello del-G di orologi indistruttibili da donna, il BA-110PKC dedicato a Pikachu, il Pokemon preferito dai fan del franchise di intrattenimento di maggior successo al mondo. Video Spot –-GOfficial IG Questo secondo collaboration model è un orologio analogico-digitale con un motivo dinamico che ...

