Caserta | 22enne segregata e stuprata | tre arresti

(Di lunedì 25 gennaio 2021) commenta agenzia Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di aver segregato, picchiato e stuprato a turno e in gruppo unadi Maddaloni, nelno,...

Segregata in casa, picchiata con un bastone e violentata, a turno e in gruppo, dai tre aguzzini che hanno anche filmato gli abusi. Una storia drammatica che incrocia stalking, revenge porn e violenza ...Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di aver segregato, picchiato e stuprato a turno e in gruppo una 22enne di Maddaloni, nel Casertano, affetta da grav ...