Carrefour | Le Maire | ' offerta Couche-Tard? timing e approccio non erano giusti'

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Non era ilgiusto né l'giusto nel momento in cui l'economia è alle prese con una pandemia. Penso che gli Stati Uniti e la Germania avrebbero agito come noi dicendo un secco no". Ad affermarlo, intervenendo al World Economic Forum di Davos, è il ministro dell'Economia, Bruno Letornando sulla vicendae lo stop del governo francese all'del gruppo canadese. Questa decisione, spiega Le, "non significa che la Francia non sia un paese attrattivo per gli investimenti. Vogliamo diventarlo sempre di più e vogliamo essere il paese più attrattivo in Europa. Non bisogna mischiare la vicendacon un'eventuale mancanza di attrattività del paese. Sono ...