Carnevale a Udine | al via il concorso fotografico

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Unall’insegna del divertimento, ma in tutta sicurezza. A proporlo è il Comune di, attraverso la prima edizione del“CarnevaLibrando”, iniziativa ideata per celebrare la festa più pazza e colorata dell’anno pur nel pieno rispetto delle limitazioni dettate dalla pandemia, che impongono di evitare assembramenti e invitano a restare a casa. Partecipare al, rivolto a tutti i cittadini residenti a, è facilissimo. Sarà sufficiente inviare (attraverso il form sul sito istituzionale www.comune..it, dove è possibile trovare tutti i dettagli del) una foto con un soggetto vestito con un costumesco ispirato a uno dei seguenti temi: “Io resto a casa!” (costumi realizzati ...

Ultime Notizie dalla rete : Carnevale Udine

Telefriuli

Un Carnevale all’insegna del divertimento, ma in tutta sicurezza. A proporlo è il Comune di Udine, attraverso la prima edizione del concorso ...L’emergenza sanitaria ha cancellato dal calendario le classiche feste in maschera per il carnevale e allora il Comune ha ideato “CarnevaLibrando”, un’iniziativa organizzata per festeggiare restando a ...