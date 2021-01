Caos vaccino Pfizer, l’azienda rassicura l’Italia: “Presto a regime” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo il Caos per il vaccino Pfizer, l’azienda afferma che Presto tornerà a regime. Nelle ultime ore anche AstraZeneca annuncia un minor numero di dosi. Il piano vaccini dell’Italia è precipitato, dopo il Caos sulle dosi di vaccino di Pfizer e di AstraZeneca, quest ultimo pronto ad essere approvato il prossimo 29 gennaio. Infatti è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo ilper ilafferma chetornerà a. Nelle ultime ore anche AstraZeneca annuncia un minor numero di dosi. Il piano vaccini delè precipitato, dopo ilsulle dosi didie di AstraZeneca, quest ultimo pronto ad essere approvato il prossimo 29 gennaio. Infatti è L'articolo proviene da Inews.it.

RobertoSignore7 : RT @ilriformista: “Solamente 790.251 le dosi di vaccino somministrate agli operatori sanitari, su un totale di 1.312.275. Ben 397.583 dosi… - infoitsalute : Furbetti vaccino Covid, su 540 dosi sospette in Italia 497 sono siciliane: caos anche nel Palermitano - AlienoGrigio17 : @robersperanza tra siringhe sbagliate, vaccino che non arriva, poi non parliamo del caos delle mascherine, adesso f… - NewSicilia : Tra battute d'arresto, dati e possibili battaglie legali per i ritardi nella #distribuzione, in Sicilia sembrerebbe… - EureosCriss : RT @BluDiChina: @MinervaMcGrani1 Figurati, già delirano di fare un vaccino diverso all’anno contro “le varianti”. Spero veramente che qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos vaccino Caos vaccini, 400mila dosi agli amministrativi: “Non chiamateli furbetti ma trascurati i medici” Il Riformista Ritardo sui vaccini, per gli over 80 bisognerà aspettare marzo

Dopo i ritardi nelle consegne di Pfizer e gli altri annunciati da AstraZeneca, è quasi caos intorno al piano vaccinale anti-Covid dell’Italia. A quasi un mese dall’avvio ...

Fontana: «Sull’Rt l’errore non è della Lombardia, il governo ribalta le responsabilità»

Il presidente della Regione Lombardia: «L'algoritmo non è un sovrano assoluto. La seconda dose di vaccino? Al momento non è interamente garantita per chi ha fatto la prima» ...

Dopo i ritardi nelle consegne di Pfizer e gli altri annunciati da AstraZeneca, è quasi caos intorno al piano vaccinale anti-Covid dell’Italia. A quasi un mese dall’avvio ...Il presidente della Regione Lombardia: «L'algoritmo non è un sovrano assoluto. La seconda dose di vaccino? Al momento non è interamente garantita per chi ha fatto la prima» ...