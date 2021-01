Campione d’inverno è il Milan di Pioli (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nonostante la sonora sconfitta subita in casa contro l’Atalanta (0-3), il Milan si laurea Campione d’inverno. Con la mancata vittoria dell’Inter a Udine (0-0), la squadra di Pioli mantiene la vetta della classifica e chiude così la prima parte di questo strano Campionato, con due punti di vantaggio sugli acerrimi rivali nerazzurri. La Juventus, invece, vincendo per due 2-0 sul Bologna, rosicchia qualche punto alle due squadre meneghine e si porta potenzialmente a sette punti dai rossoneri e cinque dai nerazzurri. I punti da recuperare non sono un abisso, ma sono certamente una rilevante sommità da scalare. L’Atalanta sbanca San Siro Pioli conquista meritatamente il titolo di Campione d’inverno. Ma la sconfitta subita dal suo Milan contro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nonostante la sonora sconfitta subita in casa contro l’Atalanta (0-3), ilsi laurea. Con la mancata vittoria dell’Inter a Udine (0-0), la squadra dimantiene la vetta della classifica e chiude così la prima parte di questo strano Campionato, con due punti di vantaggio sugli acerrimi rivali nerazzurri. La Juventus, invece, vincendo per due 2-0 sul Bologna, rosicchia qualche punto alle due squadre meneghine e si porta potenzialmente a sette punti dai rossoneri e cinque dai nerazzurri. I punti da recuperare non sono un abisso, ma sono certamente una rilevante sommità da scalare. L’Atalanta sbanca San Siroconquista meritatamente il titolo di. Ma la sconfitta subita dal suocontro ...

