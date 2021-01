Calendario Sport Invernali 25-31 gennaio | orari | programma | tv | streaming Tutte le gare della settimana

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La stagione deglientra nel vivo nell’ultima sdi: da lunedì 25 a domenica 31, infatti, saranno di scena diverse discipline. Lo sci alpino prevede la Coppa del Mondo ed ha inle tappe a Garmisch e Chamonix, mentre il biathlon vede disputarsi gli Europei Open, il salto con gli sci prevede le tappe a Willingen e Titisee, lo speed skating vedrà andare in scena la Coppa del Mondo II ancora ad Heerenveen, infine lo slittino torna con i Mondiali a Koenigssee.11-172021 SCI ALPINO Lun. 25/01/21 – Cdm SG maschile Kitbuehel (Aut) – ore 10.45, diretta tv Raied EuroLun. 25/01/21 – Coppa Europa – SL maschile Zell Am See ...