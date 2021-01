Calciomercato Napoli | l’ex elettricista che ha stregato De Laurentis | ecco chi è Boulaye Dia | l’attaccante che tallona Mbappè in Ligue 1

Leggi su mediagol

(Di martedì 26 gennaio 2021)Dia è il nuovo obiettivo del.Dopo l'acquisto di Osimhen nel corso dell'ultima sessione estiva dila società partenopea punta un altro gioiello militante in1. L'attaccante in forza al Reims sta mostrando sempre più il suo potenziale, attirando l'attenzione di molti top club in giro per l'Europa. Uno di questi è proprio quello azzurro, che già da qualche tempo ha gli occhi puntati sul campionato francese e sui talenti che quest'ultimo può fornire al panorama calcistico internazionale. Secondo quanto rivelato da France Football oltre alci sarebbero diverse pretendenti italiane pronte a sborsare i 15 milioni di euro chiesti dalla società francese per cedere il suo centravanti., omaggio a Maradona: intitolata una strada che unirà due campi ...