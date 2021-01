Calciomercato, Malcuit vicino alla Fiorentina. Chiusura ad un passo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Calciomercato, Malciuit pronto a dire alla Fiorentina Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale, l’affare tra Napoli e la Fiorentina per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 25 gennaio 2021), Malciuit pronto a direSecondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale, l’affare tra Napoli e laper … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA AFFARE CHIUSO, DOMANI LE VISITE MEDICHE? CLAMOROSA NOTIZIA DI MERCATO, ORMAI E' FATTA. I D… - NMercato24 : Passi avanti della Fiorentina per Malcuit. #Calciomercato #25gennaio - BombeDiVlad : ?? #Napoli, la #Fiorentina accelera per #Malcuit ?? Chiusura in arrivo ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - NCN_it : SPORTITALIA - MALCUIT-FIORENTINA VERSO IL SÌ: IL TERZINO IN VIOLA IN PRESTITO CON DIRITTO #Malcuit #Fiorentina… - Fiorentinanews : @AlfredoPedulla: '#Fiorentina-#Malcuit, si va verso il via libera. Ecco la formula' #calciomercato #Pedullà -