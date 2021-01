Calciomercato Benevento | oggi visite mediche e la firma sul contratto per Depaoli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Fabioè ad un passo dal trasferimento al: il terzino della Sampdoria è in città persulNuova avventura in arrivo per Fabio. Il terzino di proprietà della Sampdoria è ad un passo dal vestire la maglia deldopo l’infelice esperienza all’Atalanta nella prima parte di campionato. La Sampdoria ha concluso in anticipo il prestito del difensore con i bergamaschi e ha trovato un nuovo accordo con i sanniti sulla base del prestito con un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. L’ex Chievo è già da ieri in città ed effettueràleper aggregarsi alla rosa di Filippo Inzaghi Leggi su Calcionews24.com