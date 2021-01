Calciomercato Benevento: Depaoli con Eder per Inzaghi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Impenna il Calciomercato del Benevento di Ernesto Vigorito e Pasquale Foggia. Presidente e direttore sportivo, infatti, sono attivissimi per regalare a Filippo Inzaghi, mister della promozione in Serie A che tanto sta facendo bene quest’anno, due pedine che andrebbe a rinforzare sensibilmente due reparti nevralgici della rosa. Il primo ad arrivare in Campania sarà Eder, attaccante migrato in Cina da qualche anno: l’italo-brasiliano deve risolvere il suo contratto con lo Jiangsu trovando una risoluzione anticipata. Una formalità che, però, sta rallentando il suo ritorno in Italia. Filippo Inzaghi con l’ex Nazionale avrebbe una freccia in più da scagliare contro le difese avversarie. Parlando di dardi, gli Stregoni sono vicinissimi a prendere anche Fabio Depaoli, terzino ex Sampdoria che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Impenna ildeldi Ernesto Vigorito e Pasquale Foggia. Presidente e direttore sportivo, infatti, sono attivissimi per regalare a Filippo, mister della promozione in Serie A che tanto sta facendo bene quest’anno, due pedine che andrebbe a rinforzare sensibilmente due reparti nevralgici della rosa. Il primo ad arrivare in Campania sarà, attaccante migrato in Cina da qualche anno: l’italo-brasiliano deve risolvere il suo contratto con lo Jiangsu trovando una risoluzione anticipata. Una formalità che, però, sta rallentando il suo ritorno in Italia. Filippocon l’ex Nazionale avrebbe una freccia in più da scagliare contro le difese avversarie. Parlando di dardi, gli Stregoni sono vicinissimi a prendere anche Fabio, terzino ex Sampdoria che ...

