Calciomercato Atalanta, Gomez-Siviglia è fatta: domani il Papu sarà in Spagna. Il Catania incassa 750mila euro (Di martedì 26 gennaio 2021) Papu Gomez-Siviglia, è fatta.Dopo ben 252 partite, 59 gol, 71 assist e tanti importanti traguardi, l'attaccante argentino saluta definitivamente Bergamo e la piazza nerazzurra: domani, infatti, il classe '88 volerà in Spagna per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto con il club spagnolo: per il giocatore - scrive il portale Gianlucadimarzio.com -, è pronto un contratto di tre anni e mezzo, ovvero fino al 2024.

Intervenuto nella diretta Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano ha parlato della vittoria dell'Atalanta contro il Milan: "L’Atalanta fa un altro ...

Il Papu Gomez firmerà un contratto da 3 milioni di euro a stagione. Manca ormai solo l'ufficialità ma il Papu Gomez è stato ceduto dall'Atalanta al Siviglia. Secondo Sky Sport, è ormai tutto fatto per ...

